Driedubbelpech op de F1: Verkeerde tickets, camper stuk, kaartjes gejat

SpaHet begon zo goed voor Jeroen IJland, Rick Corste en Rob en Robin Kivits uit het Brabantse Drunen. Weken geleden kochten ze kaartjes voor de Formule 1 in Spa. Een mooier dubbel vader-zoon uitje konden ze zich niet wensen. Het liep anders. Het viertal kreeg pech. Drie keer zelfs. Maar of ze zich daar door uit het veld laten slaan? ,,Zeker niet! Hoe mooi is het hier?!”

De vijftigjarige Jeroen is duidelijk niet onder de indruk van de tegenvallers rondom zijn Formule 1-weekend. Hij is hier met zijn stiefzoon Rick, zijn goede vriend Rob (50) en diens zoon Robin (18). Jeroen en Rob kennen elkaar al meer dan dertig jaar en zijn dus wel wat van elkaar gewend. ,,Het begon allemaal best wel goed”, vertelt Jeroen goedlachs. ,,We hadden ruim op tijd kaarten besteld, vrijgenomen van werk; niks meer aan doen. Alleen had ik per ongeluk campingkaarten besteld, en geen entreekaarten….” Hij kijkt schuldig om zich heen naar het overige gezelschap en grinnikt besmuikt: ,,Foutje!”. De groep lacht.

,,Ik kwam er anderhalve week geleden achter, toen ik dacht: toch nog meer eens naar die kaarten kijken. Ik ben als een gek gaan bellen. Maar ja, alles was uitverkocht. Dat komt nooit meer goed, schoot het door me heen. Kwam het toch. Je moest er wel wat voor bijbetalen, maar de kaartjes waren uiteindelijk binnen.”

De camper

Niks aan de hand dus en vol goede moed ging het viertal op pad. Donderdagnacht 05.00 uur vertrokken ze, met zijn allen in de oldtimercamper van Jeroen. ,,Na 80 kilometer zei de motor: ‘plof’. Ik dacht: oké, einde weekend. Eerst die kaartjes, nu dit. De rest bleef positief. We hebben wel tot half negen moeten wachten tot we de verzekering konden bellen, maar uiteindelijk kwam daar een nieuwe camper, hebben we alles overgeladen en konden we op pad.”

Even doorbijten dus, maar donderdagmiddag stonden ze er dan toch: op de camping, mét de juiste kaartjes, in een camper die werkte én vol goede moed. Tijd om te proosten op de goede afloop, en dat is dan ook wat ze uitgebreid gedaan hebben. Misschien iets té uitgebreid, want toen ze eenmaal het campingbed opzochten, eindigde de nacht in zó’n diepe slaap dat niet gehoord werd hoe twee onbekende mannen de camper binnen zijn gekomen.

Prikkeldraad

,,Opeens werd ik wakker en zag ik twee jongens rondom de camper. Eentje zat nog met zijn arm vast in het prikkeldraad van het hek waar hij over wilde klimmen, de ander stond op een aantal bierflesjes, hangend uit onze camper. Ik zei: ‘Wat moet dat hier?!’, niet wetende wat ze al op hun geweten hadden.” Ook zijn vriend Rob was op dat moment wakker geworden. ,,Ze spraken Frans, die jongens. Het was allemaal heel vreemd en het ging heen snel”, voegt hij toe. Jeroen knikt: ,,Ze zijn waarschijnlijk geschrokken toen ze ons wakker hoorden worden en zijn toen gevlucht.”



De twee mannen beseften pas later wat er aan de hand was. ,,We hebben eerst even een eitje gebakken, koffie gezet, lekker ontbeten met zijn allen. Totdat we de camper weer inkomen en beseffen dat alle kaartjes weg zijn. Allemaal! Die lagen voorin de camper. Nou, toen dus niet meer.” Naast de kaartjes was er ook een hoop geld weg uit de camper. Een flinke tegenvaller dus voor de vier. Tegenvaller nummer drie van dit Formule 1-weekend. Toch bleven ze positief. ,,We hebben kilometers gelopen naar de politie. Aangifte gedaan. Gewacht, gebeld, nog meer gewacht. Maar het was allemaal top geregeld en we hebben gewoon nieuwe kaartjes gekregen!”

Duur grapje

Jeroen lacht erbij, maar het hele grapje heeft hem wel véél meer geld gekost dan gepland. ,,Ik denk dat we zo'n 1500 euro kwijt zijn. Zeker 900 meer dan gepland. Maar ja.” Is dat het wel waard? ,,Ja!” roept Rick vol overtuiging. ,,Tuurlijk is dat het waard.” Volgens Jeroen hebben ze inderdaad niks om over te zeuren. ,,Wij zijn hier, op zo’n luxe evenement. We hebben niks om over te klagen. Er zijn mensen die hier kilo’s aan eten weggooien, die doen alsof het allemaal niks is. We hebben het goed. En er gaat wel eens wat mis ja, maar alles is te overzien. We gaan hier niet zitten zeiken als er een kaartje wordt weggehaald. Schouders eronder, en regelen dat het goed komt.”



De formule 1 vinden ze alle vier geweldig. ,,De hele wereld komt hier bij elkaar. Alle nationaliteiten, er is nooit onenigheid. Iedereen heeft een mooi verhaal, het is gewoon super gezellig", vertelt Jeroen. Rob knikt overtuigend. ,,In Nederland komen twee hooligans bij elkaar en gaan ze opeens vechten, hier zie je 200.000 man bij elkaar en gebeurt er helemaal niks. Dat is mooi toch?"

