Drievoudig moordenaar Thijs H. geconfronteerd met telefoongesprekken: ‘Pijnlijk om naar te moeten luisteren’

HOGER BEROEPDrievoudig moordenaar Thijs H. staat vandaag in het gerechtshof in Den Bosch opnieuw terecht voor het doodsteken van drie mensen in mei 2019. Hij werd vanmorgen geconfronteerd met opgenomen telefoongesprekken met zijn familie. ,,Ik vind het ontzettend pijnlijk om hiernaar te moeten luisteren,” reageerde hij. Voor de zaak zijn drie dagen uitgetrokken.

De gesprekken werden in de zittingszaal afgespeeld om daarover vragen te kunnen stellen aan deskundigen. ,,Ik wil niet riskeren dat alles voor niks was”, is te horen in het gesprek. ,,Als je helemaal gezond was geweest, was dit niet gebeurd”, zegt zijn moeder. H. filosofeert over de straf die hij gaat krijgen. ,,Dat kan variëren van een jaartje in een kliniek tot levenslang.”

H. is in de zittingzaal aanwezig en reageerde dat ‘hij ook wat wil zeggen’. Dat het voor hem pijnlijk is om de gesprekken te horen die gewoon in het dossier uitgeschreven staan. ,,Dit is voor mij een hele surrealistische periode geweest.” H. zat gebogen over zijn tafel en praatte langzaam. Hij klonk gekweld.

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit de telefoongesprekken dat de moeder van Thijs H. ‘steeds de regie neemt’. ,,Kan het zijn dat als je steeds maar weer hoort wat de waarheid is, dat het ook je waarheid wordt?” vroeg de advocaat-generaal. Justitie suggereert dat als H. iets wil zeggen over zijn drugsgebruik, moeder ingrijpt. ,,Het gaat om je medicijnen.”

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat H. wel degelijk heldere momenten had, ondanks zijn stoornissen, en dat hij wist wat hij deed. De ouders van Thijs H. speelden, om hun zoon te redden, al eerder een dubieuze rol, denkt het OM.

Psychose of niet?

De grote vraag in het proces zal opnieuw zijn: was Thijs H. (30) volledig ontoerekeningsvatbaar toen hij de moorden pleegde? Verkeerde hij op dat moment in een psychose of niet? Vier deskundigen komen vandaag aan het woord. H’s advocaten willen daarnaast nóg twee deskundigen horen op zitting. Die zouden kunnen uitleggen dat de kans op herhaling met de juiste medicatie klein is. Maar het hof staat het horen van die extra deskundigen vooralsnog niet toe.

Advocaten Weening en Knoester vinden dat H. tijdens de moorden volledig ontoerekeningsvatbaar was. Om die reden gingen zij ook in beroep na de eerdere veroordeling van anderhalf jaar geleden. Thijs H. kreeg 18 jaar cel plus tbs voor de drie moorden die hij in mei 2019 pleegde. Wel kan hij na zes jaar al naar de tbs-kliniek voor een behandeling.

Tekst gaat verder onder de illustratie

Volledig scherm Rechtbanktekening van Thijs H. tijdens de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. © ANP

Slachtoffers zomaar aangevallen

H. heeft bekend dat hij op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De slachtoffers kenden Thijs niet en werden zomaar aangevallen en met veel geweld om het leven gebracht.

De Limburger leed aan een psychische stoornis, maar handelde niet volledig in de ban van die psychose, oordeelde de rechtbank Maastricht. In de rechtbank woedde tijdens de vorige zittingen ook al een felle strijd over de psychische gesteldheid van H.

Volgens de rechtbank deed Thijs wel erg zijn best volledig ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard. Hij had zijn psychische problemen bovendien verergerd met drugsgebruik. De rechtbank ging mede daarom niet mee in het verhaal van de advocaten dat Thijs tijdens het neersteken van zijn slachtoffers volledig de weg kwijt was.

Op de achtergrond speelde in deze zaak nog een felle strijd tussen psychiaters en gedragsdeskundigen. H.’s eerdere behandelaars bij ggz-kliniek Mondriaan hebben ondanks zijn mentale problemen en een suïcidepoging nooit vastgesteld dat hij psychotisch was, de experts van het Pieter Baan Centrum stelden dat die eerdere therapeuten en psychologen daarin gefaald hebben, een ‘rode vlag’ gemist hebben en dat ze H. verkeerde medicijnen hebben voorgeschreven die zijn psychose juist aanjagen.