Drijvend drugslab Moerdijk bijna gezonken door op afstand bediende boobytrap

60-jarige manager uit Aalsmeer gedood bij ruzie bomenkwe­ker Macedonië

9:16 De Nederlander die is omgekomen in Macedonië, blijkt een 60-jarige manager van European Plants uit Aalsmeer. De Nederlandse ondernemer is vrijdag bij een vestiging van de bomenkweker in Tetovo in Macedonië om het leven gebracht. Na een ruzie zou een medewerker hem met een steen op zijn hoofd hebben geslagen.