Dringend advies aan alle Nederlanders: ‘Sla die verjaardag over en blijf gewoon binnen’

Waarom hamsteren we vooral wc-pa­pier?

13 maart Waarom gaan we met z'n allen hamsteren? En waarom verzamelen we vooral wc-papier? De Groningse massapsycholoog Hans van de Sande legt uit dat mensen graag voorraden aanleggen. ,,Als we merken dat wc-papier de winkels uitvliegt, zijn we bang achter het net te vissen. Dus ontstaat er een hype en koopt iedereen toiletpapier.’’