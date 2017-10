Dringend gezocht: 6.000 koks (m/v)

,,Er is een tekort aan koks en dat zien we op meer plekken in Nederland’’', reageert woordvoerder Bernadet Naber van Koninklijke Horeca Nederland . ,,Er zijn naar schatting circa 37.000 vacatures in de horeca, de meeste in de bediening. Daarnaast zijn er ongeveer 6.000 vacatures voor koks, waarvan 8 procent moeilijk vervulbaar is.’’

In de lift

Het sociale leven van een werknemer in de horeca komt er bekaaid af. Maar dat is niet de enige oorzaak voor het gebrek aan personeel, zegt Naber: ,,Het gaat goed met de economie en daardoor komen de mensen meer in de horeca. Als gevolg van die verandering zit de horeca in de lift, maar daardoor is er ook meer personeel nodig.’’



Die vraag naar extra personeel staat haaks op de 'relatief grote uitstroom' van horecapersoneel. ,,Daarom komen wij volgende week met een advies naar onze leden om vol in te zetten op behoud van personeel’’, zegt Naber. ,,Doe het samen, zal onze boodschap zijn. Bespreek het rooster met ze, zorg dat ze bijvoorbeeld één avond in het weekend vrij zijn, of geef ze een vierdaagse werkweek. Zorg er als werkgever voor dat de werknemer zich happy voelt.’’



Koninklijke Horeca Nederland wil ook wat aan de instroom doen. Naber: ,,Samen met de opleidingen kijken we hoe we meer jongeren kunnen interesseren en enthousiasmeren voor onze branche, zodat ze instromen in de opleiding.’’