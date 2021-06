Drinkwater in gevaar door boren naar aardwarmte

Verdachte doodrijden Tamar (14) krijgt boete omdat hij op telefoon keek

11:02 De man die vorig jaar is opgepakt in het onderzoek naar het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken, krijgt een boete opgelegd. Het is niet vast komen te staan dat de Duitser ‘ernstige verkeersfouten kan worden verweten’, aldus het Openbaar Ministerie. De ouders van het meisje beraden zich op eventuele vervolgstappen, laat hun advocaat aan deze site weten.