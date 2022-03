Drone vliegt straks bloed en medicijnen naar ziekenhuis

Roel (41) raakte in één nacht alles kwijt door brand, terwijl zijn moeder stervende was: ‘Ik moet door’

Op maandag hoorde Roel de Haas (41) dat zijn moeder stervende was. Enkele dagen later werd hij ’s nachts wakker gebeld door een bevriende ondernemer met het nieuws dat zijn bootstalling, die al ruim 100 jaar in het bezit is van zijn familie, in lichterlaaie stond. Alles ging verloren. De Haagse ondernemer is nog steeds in shock. ,,Iedereen was zo emotioneel.’’

28 maart