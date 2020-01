Dronken Enschedeër reed met 10 liter bier op bejaarde vrouw uit Tilligte aan: ‘Ik haat mezelf’

Martijn K. trilt zenuwachtig met zijn voet, buigt schuldbewust het hoofd als de rechtbank hem vraagt naar zijn drankgebruik. Ja, hij dronk heel lang fors. Sinds 2001 zes biertjes per dag, minimaal. Hij was een ‘sociale drinker’, vanaf 2012 werd het problematisch, zo ziet hij het zelf. Toen werd het namelijk nog meer. Zijn relatie liep op de klippen, zijn kinderen leidden eronder. Maar niets, ook behandelingen eind 2017 en begin 2018 niet, weerhielden hem ervan opnieuw naar de fles te grijpen. Het moest eerst faliekant mis gaan.

Dat gebeurde op 20 mei 2018. K. ging die dag zijn kinderen bezoeken, die bij zijn ouders op een vakantiepark in Ootmarsum verbleven. Rond 10.00 uur zou zijn ex hem ophalen, zo was het plan, maar zij liet met een appje weten dat ze rechtstreeks ging. K. las het bericht toen hij rond half 12 wakker werd en raakte in paniek. Helder nadenken deed de alcoholist niet, om hulp vragen evenmin. Drinken wel.

Bijna 10 liter

Zes bier dronk hij die ochtend, ‘omdat hij het nodig had’, om vervolgens in de auto te stappen en zelf richting Ootmarsum te rijden. Iets wat hij nooit had moeten doen, erkent hij nu. Ook omdat hij de dag ervoor gedronken had. En niet een paar glaasjes, maar 16 tot 18 halve liters bier, van het begin van de middag tot ’s nachts. Bijna tien liter in totaal.

K. kon het vakantiepark niet vinden. Hij wist nauwelijks waar hij was. Op de N349 tussen Tilligte en Denekamp raakte hij in een flauwe bocht met de auto in de berm. Ter correctie stuurde hij naar links, drukte op het rempedaal en spinde. Zijn auto kwam aan de andere kant op het fietspad tot stilstand. Met een knal. K. ramde een bejaarde vrouw uit Tilligte, die er met haar man aan het fietsen was. Uit de afgenomen blaastest bleek dat hij 6,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs is nog altijd ingenomen.

Het inmiddels 83-jarige slachtoffer is er niet, in de rechtbank. Dat zou emotioneel te zwaar zijn. Haar zoons zijn er wel. Om namens haar te spreken. ‘Ik ben verbitterd’, zo leest een van hen de verklaring van hun moeder voor. ‘We waren buitenmensen, maar nu zijn we aan huis gekluisterd. Mijn wereld is klein geworden, ik ben mijn vrijheid kwijt.’

Tien dagen in coma

Voor haar leven werd gevreesd. Tien dagen lag ze in coma. Ze brak door het ongeluk vijf ribben, haar jukbeen, oogkasholte, haar sleutelbeen en rechteronderbeen en liep hersenletsel op. Zo’n drie weken lag ze op de intensive care, zes weken moest ze revalideren in Oldenzaal. De onafhankelijke en zelfstandige vrouw die ze altijd is geweest, is niet meer. Alleen met hulp - van mensen en middelen, zoals een zitje in de douche - lukte het haar om het leven weer op te pakken. Enigszins.

Ze staat er perplex van, nog steeds, dat iemand met zoveel drank op achter het stuur stapt. Met die ‘ondoordachte actie’, zoals ze het omschreef, heeft hij haar leven verwoest. ‘De maatschappij moet tegen hem beschermd worden.’

De woorden, voorgelezen door de zoon, raken K. Hij betuigt meermaals spijt, geeft aan dat hij de dader is en zijn straf zal aanvaarden. „Ik ben een schuldbewuste man. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Ik haat mezelf hierom.”

Omslag

Hij heeft het roer omgegooid. Van de drank is hij anderhalf jaar af; een nieuw, intensiever behandeltraject na het ongeluk wierp zijn vruchten wel af. Ook zei hij zijn oude baan vaarwel, nu is hij verpleegkundige in opleiding op de psychogeriatrische afdeling ouderenzorg. Het ongeval, zo zegt hij zelf, heeft met die omslag niets te maken.

De man zocht wel contact met de vrouw uit Tilligte, maar daaraan had zij geen behoefte. De bloemen die ze van hem kreeg, verdwenen rechtstreeks in de prullenbak. „Dat begrijp ik heel goed.”

Uitspraak over twee weken.