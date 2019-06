Dronken man rijdt met shovel naar huis: ‘Ik moet toch naar huis!’

De politie van Katwijk kreeg gisteren de melding dat er een shovel zonder verlichting zou rijden op de Oestgeesterweg in Rijnsburg. De bestuurder werd op de Zuid-Vliet aangehouden. Al snel bleek hij dronken te zijn. ,,Ja, m’n fiets is gejat, en ik moet toch naar huis”, was zijn verklaring. Op het bureau bleek hij vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. De man wordt later voorgeleid aan de rechter.