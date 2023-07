Dronken wegpiraat die als een doldwaze door Nederland scheurde en politieauto’s ramde, zegt sorry

De 29-jarige man die hevig slingerend als een kamikazepiloot over de A2, A27 en A58 scheurde — hij tikte de 190 kilometer per uur aan — had drie dagen zijn medicijnen niet geslikt. Hij ramde tijdens zijn vluchtpoging, die 100 kilometer duurde, vier politiewagens, reed zonder rijbewijs, en was dronken.

Hij verklaart zijn bizarre daad door de mentale problemen na de dood van zijn jongere broer. Vanaf zijn veertiende worstelt hij al met zijn psyche en dat verergerde allemaal weer toen hij het nieuws kreeg van het plotse overlijden van zijn enige broer.

Bij de Utrechtse rechtbank maakt de verdachte vandaag excuses voor zijn daden. Vier agenten deden aangifte nadat de hardrijder op de bewuste maandag om 06.00 uur bij Abcoude werd gespot, en ervandoor ging. Het ene moment reed hij met een slakkengangetje van amper dertig kilometer per uur over de A2, om vervolgens het gaspedaal diep in te trappen.

Wild

Bij Breukelen kregen de achtervolgende agenten ondersteuning. Dit resulteerde in een wilde achtervolging die pas honderd kilometer verderop bij Breda stopte, toen de man werd klemgereden. Daarbij schoven zijn wagen en twee politieauto's van een talud. Onderweg zou hij volgens de agenten meermaals op hun auto’s zijn ingereden.

De openbaar aanklager spreekt van levensgevaarlijke taferelen. ,,We mogen van geluk spreken dat het zo is afgelopen.’’ Het Openbaar Ministerie vervolgt de man voor poging doodslag op vier agenten. Ook moet hij zich verantwoorden voor het negeren van een rood licht, het fors overschrijden van de maximumsnelheid én het te langzaam rijden op een snelweg. Ook dat laatste is strafbaar.

Ik was in de war, raakte in paniek toen agenten me aan wilden houden. Toen heb ik een verkeerde keuze gemaakt Verdachte

PIT-manoeuvre

Volgens raadsman Poelmeijer wordt het dossier te fors aangezet. Hij zegt op camerabeelden gezien te hebben dat er van rammen geen sprake was, hooguit van het aantikken van een politieauto op het moment dat de agenten bezig waren met een zogenoemde PIT-manoeuvre. Dat is een tactiek om vluchtende automobilisten tot stoppen te dwingen, met minimale risico’s.

Poelmeijer zette vraagtekens bij de wijze waarop zijn cliënt tot stoppen was gedwongen. ,,Zonder het gebeurde te bagatelliseren, zie ik een strafdossier dat een eenzijdig beeld geeft. Het is ook de vraag of je dergelijke PIT-procedures bij zulke snelheden moet doen. Je hoort agenten over de mobilofoon ook tegen elkaar zeggen ‘ze zijn gek geworden dat ze dit op deze snelheden doen’. Daarbij, op momenten dat cliënt politiewagens aantikt, komt dat omdat er voor hem geremd wordt.’’

Duits bloedonderzoek

De verdachte doet tevergeefs een verzoek om geschorst te worden uit zijn hechtenis. Rapportages moeten duidelijk maken hoe hij psychisch in elkaar zit. Ook is het, voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, nog wachten op bloedonderzoek dat in Duitsland wordt geanalyseerd vanwege capaciteitsproblemen in Nederland.

Zijn afsluitende sorry klinkt, uitgesproken in het Engels, welgemeend. ,,Ik heb een fout gemaakt, en zal mijn straf accepteren. Die dag wilde ik naar mijn huis in Antwerpen. Gewoon op een veilige manier. Ik was in de war, raakte in paniek toen agenten me aan wilden houden. Toen heb ik een verkeerde keuze gemaakt.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.