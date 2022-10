Droom van tiny house-bewoners Saskia en Niels verpest: ‘Ik ben bang voor het weekend’

Twee jaar geleden verhuisde het stel naar hun huisje van 21 vierkante meter op Tiny Oevers Vlietpark in Roosendaal. Ze keken ernaar uit om duurzamer te wonen, in een gemeenschap. Maar de grieven hoopten op. Door de herrie van nabijgelegen horeca trillen soms de ruiten in hun Roosendaalse huisje en ze durven nauwelijks de hond uit te laten door criminaliteit in de omgeving. Verder zijn ze bezorgd over de veiligheid van de huisjes.