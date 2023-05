Droomhuis met vier slaapkamers plus zwembad op Curaçao: Karolien wil woningruil

Bouwbedrij­ven willen van Sanderink af als topman, zakenman haalt ‘Russische maffia’ er weer bij

„Het is een drama, wat we vandaag hebben gezien.” Met die woorden besloot voorzitter Vink van de Amsterdamse Ondernemingskamer woensdag de zitting over ondernemer Gerard Sanderink en zijn bedrijven Strukton en Oranjewoud. En dramatisch was het: de ooit zo succesvolle zakenman bleek tijdens de zitting volledig het spoor bijster.