Drugsatleet Roelf B. heeft moeite met omstandigheden Hongaarse cel

,,Aangezien Roelf in het verleden noch veroordeeld, noch aangeklaagd, noch beschuldigd is van enige misdaad, zijn deze huidige omstandigheden duidelijk iets waaraan hij nauwelijks kan wennen’’, aldus Simon die erbij vermeldt dat zijn cel voldoet aan de EU-normen. ,,Toch zie ik dat hij zijn best doet om vol te houden, sterk en positief te blijven.’’ Ook krijgt de Nederlander de volledige steun van zijn familie.



De 21-jarige B. werd afgelopen week samen met zijn 22-jarige schoolvriend Gert-Jan N. in Hongarije opgepakt met 15.000 dosissen drugs: een kilo xtc-pillen, 451 flesjes met verdovende middelen en een hoeveelheid marihuana. Ze verkochten de drugs vanuit hun tent op Sziget in Boedapest. Ook in de auto van de twee Nederlanders werd een grote hoeveelheid drugs gevonden. De politie sprak van ‘de grootste drugsvangst in de historie van het evenement’, met een straatwaarde van ruim 300.000 euro.