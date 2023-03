‘Drugsbaron Peer S. nam als een ceo alle beslissingen: of het nu ging om coke, chemicaliën of geweld’

Volgens Nora zitten we in heuse vrouwencri­sis: ‘Enige weg is het versterken van kracht van vrouwen’

Vrouwen in een slachtofferrol duwen. Boos zijn op mannen. Nora Kasrioui, boegbeeld van een organisatie in Breda die bijstandsvrouwen koppelt aan topmannen uit het bedrijfsleven, is daar niet zo van.