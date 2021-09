Drugscriminelen laten zelfs eigen kinderen opleiden tot havenmedewerker: ‘Enkele rotte appels’

Dramati­sche introduc­tie neushoorns in Wildlands: vrouwtje Elena verdrinkt in waterpoel

16 september De introductie van neushoornmannetje Limpopo in dierenpark Wildlands in Emmen betekent een dramatisch einde voor vrouwtje Elena. Het dier verdronk na een vermoeiende achtervolging in een waterpoel. Dierenarts Job Stumpel zag het voor zijn ogen gebeuren. ,,Je voelt je zo machteloos.”