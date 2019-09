Drugsgebruiker (32) rijdt slingerend zonder rijbewijs met ‘50’ over snelweg

Dinsdagmiddag meldden meerdere weggebruikers bij de politie dat er op de A58 een personenauto slingerend over de weg reed met een gangetje van 50 kilometer per uur. Omdat dit zeer gevaarlijk is, zijn agenten de snelweg afgereden om de auto te zoeken.

Druk gebarend op vluchtstrook

Bij Krabbendijke zagen ze de auto. De bestuurder zag de politieauto en parkeerde meteen op de vluchtstrook en stapte druk gebarend uit. De agenten deden hetzelfde, zagen dat de bestuurder zeer waarschijnlijk onder invloed was en wilden dat de man zich legitimeerde. Dat deed de man niet. Hij is aangehouden vanwege het rijden onder invloed. De man had een flesje ghb in zijn auto liggen.

De man is overgebracht naar het politiebureau. Daar heeft een GGD-arts een bloedproef gedaan. Het bloedmonster dat is afgenomen wordt naar het NFI opgestuurd, daar zal het onderzocht worden. Het rijbewijs van de man is alsnog ingeleverd bij de politie. De man heeft een verklaring afgelegd en is daarna in vrijheid gesteld. De auto is opgehaald door een bekende van de man die wel in het bezit was van een geldig rijbewijs.