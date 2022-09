Druk bij aanmeldcentrum Ter Apel, COA probeert voor iedereen slaapplek te regelen

UPDATE Wouter (21) rijdt gewapende overvaller aan met winkelwa­gen­tje, politie schiet op verdachte uit Deventer

De politie heeft gisteravond schoten gelost op een 44-jarige Deventenaar omdat hij met een mes een Albert Heijn in Oldenzaal zou hebben overvallen. Even daarvoor had klant Wouter Korte de overvaller al aangereden met een boodschappenwagentje, zelf liep hij een steekwond op. „Het leek wel een Amerikaanse politiefilm.”

17 september