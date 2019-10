Drukste ochtendspits ooit, maar files nemen snel af

De files waren vooral een gevolg van boeren die in hun voertuigen op weg gingen naar Den Haag om daar te protesteren. Maar er zijn ook enkele ongelukken geweest en verder speelde de regen een rol. ‘Ga niet naar Den Haag’, luidde het advies. ‘Waar je ook vandaan komt.’



Het is nog druk op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Tussen Harmelen en Zevenhuizen staat het verkeer stil over een afstand van 26 kilometer stil. Rijkswaterstaat roept op om de A12 vanwege de enorme drukte te vermijden. Volgens de wegbeheerder zijn op sommige plaatsen opritten naar de snelweg tijdelijk afgesloten.



,,De manifestatie begint pas om 13.00 uur. Dat het nu druk is, druk blijft en misschien nog wel drukker wordt, is een feit. Hoeveel erger het nog wordt, is lastig te voorspellen, omdat we niet weten hoeveel boeren nog de weg op gaan’’, laat een woordvoerder weten.



Ook op de overige snelwegen stond het verkeer stil. Op een aantal plekken staan nog files, maar die nemen in lengte snel af. De verwachting is wel dat er de hele ochtend nog hinder zal zijn van boeren met tractors.