Drukste ochtendspits van dit jaar door herfststorm

De reistijd op de weg was in het hele land een stuk langer. Rond 10.00 uur stond er nog 200 kilometer file. ,,Het wil nog niet echt vlotten'', concludeerde de ANWB. De Verkeersinformatiedienst (VID) ging ervan uit dat de ergste verkeersdrukte rond 08.30 was.



Aan het eind van de ochtend zal het nog even druk worden richting Den Haag als stakende basisschoolleraren met zo’n driehonderd bussen onderweg zullen zijn naar het Haagse Zuiderpark voor hun manifestatie. Na drie uur ’s middags, na afloop van de manifestatie, zullen al deze bussen Den Haag weer verlaten.



Ook het treinverkeer loopt vertraging op. Tussen Den Helder en Zaandam rijden tot 14.00 uur minder intercitytreinen. Op de stations is extra NS-personeel aanwezig. ProRail houdt storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand om eventuele problemen op het spoor zo snel mogelijk te verhelpen.



Luchthaven Schiphol heeft ook last van de storm. Ongeveer 150 vluchten zijn geannuleerd, waarvan 144 van KLM. Andere vliegtuigen hebben onderweg naar Schiphol vertraging opgelopen. Alle vluchten die wel vertrekken, gaan gewoon op tijd, laat het vliegveld weten. De vliegvelden van Rotterdam, Groningen en Maastricht hebben geen last van de storm.