Drukste ochtendspits van het jaar door slecht weer en ongelukken

Intussen nemen de files af. Vanmorgen was er vooral in het zuidwesten van het land bij Dordrecht, Rotterdam en Gorinchem veel vertraging. Die drukte werd onder meer veroorzaakt door een ongeluk op de A16 ten oosten van Rotterdam. Ook op de A27 richting Gorinchem staat er file.



Op dit moment staan de langste files op de A2, tussen Den Bosch en Utrecht. Op de A1, zowel tussen de Duitse grens en Amersfoort, maar ook richting Amsterdam.



Ook op de A15 tussen Nijmegen en Rotterdam is het druk. In de regio Arnhem-Nijmegen gebeurden veel ongelukken deze ochtend. De drukte neemt nu af in deze regio. Verderop op de A15 is het nog druk richting Rotterdam.



De ANWB waarschuwt daarnaast voor harde windstoten in het zuid-westen van het land, die blijven tot de middag aanhouden.