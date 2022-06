Drukte op Schiphol, en drukte op wegen richting Zuid-Europa

Als dat niet binnen de aangekondigde vier uur valt, dan wordt ze verzocht om tijdelijk te wachten op Schiphol Plaza. ,,Slechts enkele passagiers zijn te vroeg”, klinkt het. Eerder nam KLM al het besluit om in dit pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag te schrappen, ‘om zo bij te dragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven’. Volgens de woordvoerder van Schiphol zijn er geen annuleringen van andere maatschappijen bijgekomen.

Wegen

Volgens de ANWB rijdt het verkeer in Duitsland inmiddels langzaam ten zuiden van München in de richting van Kufstein in Oostenrijk. Daar kan de vertraging oplopen tot wel anderhalf uur. Ook op de route via Salzburg naar de Tauerntunnel is het druk. Op de meer westelijke route door Zuid-Duitsland richting het Oostenrijkse Lermoos moeten automobilisten ook geduld hebben.