Drummen, bordspellen, borduren: zo blijven jullie bezig tijdens de avondklok

In quarantaine

Tweede golf, dag 122

Je moet er wat van maken, een lockdown met avondklok. We doen allemaal zo ons best. Gamen, schilderen, puzzelen, het lag voor de hand. Maar mooi dat het er is, want de avonden zijn lang. Misschien kunt u uit onderstaande verhalen nog een idee opdoen voor een verloren uurtje, wellicht zelfs een nieuwe hobby oppakken voor de rest van de lockdown. Reageren: frankpoorthuis@dpgmedia.nl