Dubbele domper: run op OV-fiets door staking streekvervoer

Door de staking in het streekvervoer is er een run op de OV-fietsen vandaag. Bij stallingen in bijvoorbeeld Utrecht, Arnhem, Nijmegen, en Breda is de populaire geelblauwe deelfiets van NS zelfs helemaal niet meer te krijgen.

Reizigers balen al van de staking in het streekvervoer, maar komen vervolgens bij de stallingen van de OV-fiets nog eens bedrogen uit. ,,Wij zien inderdaad een zeer verhoogde uitgifte'', erkent woordvoerder Corien Koetsier. ,,Bijvoorbeeld in de plaatsen Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Breda.''

Op de app in de reisplanner van NS staat dat bijvoorbeeld in de stalling van NS op het Janskerkhof in Utrecht geen fiets meer te krijgen is. Op de site OV-fietsbeschikbaar is ook te zien dat het aantal deelfietsen in de volgende plaatsen op nul staat (op alfabetische volgorde): Almere Centrum, Amersfoort Vathorst, Arnhem, Boxtel, Breda Prinsenbeek, Bunnik, Delft-Zuid, Den Haag Laan van NOI, Duivendrecht, Hoogeveen, Leiden Lammenschans, Nijmegen, Pijnacker Zuid en Rosmalen, Schiphol, een hele reeks stations in Utrecht, Velp, Wijhe en op een paar plekken in Zoetermeer.

Op Rotterdam CS wél

Niet in alle plaatsen komen reizigers voor de dubbele domper te staan. ,,Steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam lopen goed aangezien daar niet gestaakt wordt door de stadsvervoerders.'' In Rotterdam is de geel-blauwe huurfiets van NS nog wel volop te krijgen, daar staan er op CS nog ruim vierhonderd in de stalling.

Plaspauzes

Vakbonden FNV en CNV willen met een 48-uursstaking hun eisen voor een nieuwe cao voor de werknemers bij de regionale vervoersbedrijven kracht bijzetten. Volgens vakbond FNV knijpen de werkgevers de chauffeurs al jaren uit, onder meer door een gebrek aan plaspauzes.

De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. De stedelijke ov-bedrijven HTM in Den Haag en GVB in Amsterdam vallen niet onder de staking. Het stadsvervoer in Rotterdam van RET rijdt wel, maar de regionale buslijnen van diezelfde vervoerder niet.