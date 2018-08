Duc (11) ontroert met verhaal over homodiscriminatie: 'Je mag op iedereen verliefd zijn'

'Je bent toch geen homo?' Of: 'Doe eens normaal, flikker!' Woorden over homoseksuelen worden regelmatig gebruikt als scheldwoord. Dat moet stoppen, vindt de 11-jarige Duc. Voor de schoolkrant schreef de jonge Noord-Hollander een ontroerend betoog over homodiscriminatie. Daarmee groeide hij - onbedoeld - uit tot een internetheld.

Moeder Roxane van Iperen is apetrots. ,,Hij had het nog wel geheim gehouden", laat de schrijfster weten. ,,Niet voor mij, maar voor zijn mederedacteuren. Die zagen het pas toen de krant op de laatste schooldag werd uitgedeeld. Alleen de juf wist ervan."



Toen Roxane thuis de luizenzakken leegmaakte en de schoolkrant vond, stuitte ze op het bijzondere stukje tekst van haar zoon. ,,Ik wist dat hij iets van plan was en heel zenuwachtig was voor de reacties, maar dit had ik echt nooit verwacht. Een paginagrote oproep, recht uit het hart. Zo knap!"

Viral

In het verhaal richt Roxane's zoontje zich heel dapper tot zijn medescholieren. Volgens Duc gebruiken zij het woord 'homo' te pas en te onpas als scheldwoord. ,,Dat wordt de hele dag continu gezegd bij ons op school", schrijft hij. ,,Maar als je homo bent, dan verandert er niks aan je persoonlijkheid."



Vooral die laatste zin maakt veel indruk op sociale media. ,,Dat je op zo'n jonge leeftijd al zo kunt denken en dat zo kunt verwoorden, dat is echt geweldig.We hebben het bij ons thuis vaak over tolerantie en gelijke rechten. Dat hij zo'n inlevingsvermogen had wist ik wel, maar dat hij het ook zo helder onder woorden kan brengen vind ik erg knap."



Trots maakte Roxane een foto van het verhaal en plaatste deze op Twitter. Tot haar verbazing ontplofte de boel meteen. Het bericht werd duizenden keren geliket en zelfs gedeeld door bekende politici en schrijvers. ,,Het verbaasde ons dat er zo veel op werd gereageerd", vertelt Roxane. ,,Hartverwarmend om te zien dat iedereen zo onder de indruk is."

'Ik vind het gewoon dom'

Zelf reageert Duc heel nuchter onder alle aandacht. ,,Ik vond gewoon dat ik dit moest doen", laat hij weten aan de telefoon. ,,Schelden met het woord 'homo' vind ik gewoon dom. Je mag verliefd zijn op wie je wilt." Zijn lerares, met wie hij het stukje had overlegd, is apetrots op hem, maar ook docenten van andere scholen laten weten onder de indruk te zijn.



,,We krijgen veel berichten van andere scholen", vertelt Roxane. ,,Leraren vragen aan ons of ze het verhaal van Duc in de klas mogen gebruiken. Dat vinden wij misschien nog wel het mooiste van alles: dat zijn boodschap ook op andere scholen wordt besproken. Fantastisch. Dat zo'n boodschap van een kind komt weegt natuurlijk veel zwaarder dan dat ze het ergens in een boek moeten lezen."

Roodgloeiend