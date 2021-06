Duikers aangezien voor cocaïnecriminelen: ‘Ineens mitrailleurs op ons gericht’

Wanbetaler, slachtof­fer of allebei? Gezin staat na jarenlange terreur door buurman nu zelf op straat

8:14 Zij spreken van een psychotische buurman die hun leven tot een hel maakte, Woonbedrijf heeft het over een gezin dat stelselmatig de huur niet betaalde. De rechter stelde de woningcorporatie in het gelijk en gaf toestemming om het gezin in oktober vorig jaar uit huis te zetten, in de Keldermansstraat in Eindhoven.