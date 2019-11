Duikers op plek van gezonken Urker kotter, wrak ligt zeker 12 meter diep

De marine wordt met meerdere schepen ondersteund in de duikoperatie. Zo is een patrouillevaartuig van de kustwacht uitgevaren en heeft eerder in de ochtend een zogeheten betonningsvaartuig twee boeien in het water gelegd om het wrak te markeren. Bovendien voert een vaartuig van het bedrijf ‘Braveheart Marine’ in de omgeving sonaroperaties uit. Ze staan hierover in contact met de politie.