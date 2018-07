Duinbrand treft Schiermonnikoog, heidebrand Loon op Zand

Ook in Maarheeze (Noord-Brabant) woedt vanmiddag een grote bosbrand. Volgens een woordvoerder van de brandweer staat een gebied van zo'n zestien hectare aan de Sterkselseweg in brand en is het vuur nog niet onder controle.



De brand brak rond 13.00 uur uit. De brandweer heeft groot alarm geslagen. Er zijn drie brandweerpelotons uitgerukt en ook voor watercontainers is gezorgd. Zelfs vanuit Limburg is assistentie opgeroepen.



Met de rook valt het volgens de brandweer mee. Omwonenden die daar last van hebben, krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.