Duits voetbal zonder gejoel en gejuich: ‘Hoe vreemd is dat?’

Morgen gaan de twee hoogste afdelingen van de Duitse competitie weer van start. De Bundesliga is de eerste grote competitie in Europa waarin weer gevoetbald wordt, nadat vrijwel de hele voetbalwereld in maart tot stilstand was gekomen door het coronavirus.



Raymond van Aken en zijn zonen Xander (18) en Yorrit (16) zitten zeker voor de buis. De familie uit Hengelo volgt al jaren het Duitse voetbal en heeft al 47 van de 56 profclubs bezocht. Nummer 48 zit er voorlopig niet in, er zit niets anders op dan de wedstrijden thuis te bekijken. Raymond: ,,Het lijkt me heel gek om naar dit soort spookwedstrijden te kijken, de lol is er wel vanaf. Het is dat de competitie negen speelrondes voor het einde heel spannend is, zowel boven- als onderaan de ranglijst, maar het is totaal sfeerloos. Je hoort straks alleen de spelers, geen gejoel of gejuich. Zelfs de spelers mogen elkaar niet in de armen vallen na een goal, hoe vreemd is dat? Ik hoop dat de regie als alternatief na elk doelpunt een juichgeluid laat horen.’’