Duitse experts onderzoeken sporen van mogelijk hongerige wolf bij grens

Aanleiding is de vondst van twee dode schapen op 23 februari in Kerken, vlakbij de grens bij Boxmeer.

Daar zijn onlangs foto's gemaakt van de dode dieren, is naar sporen gezocht en werd DNA verzameld, meldt wolvendeskundige Peter Sprenger aan de Rheinische Post. Specialisten van het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz onderzoeken het materiaal nu. Tot nu toe zijn er nog geen resultaten naar buiten gebracht. Het zou ook maar zo kunnen zijn dat rondzwervende honden de schapen in Kerken hebben omgelegd.

Oversteken van Rijn

In Duitsland is eerder al eens een wolf gespot in Haffen-Mehr. In Nederland gebeurde dat recent onder meer bij Putten, in het Vechtdal en de Achterhoek, Luttenberg en Kloosterhaar.

De Rheinische Post stelt dat het waarschijnlijk is dat de wolf die diverse keren in Oost-Nederland en West-Duitsland is gesignaleerd vaker de Rijn oversteekt. Wolvin Naya liep eind 2017 bijvoorbeeld over via Oost-Nederland naar Zuid-Nederland. Dat is bekend omdat het dier een zender droeg.

Informatie voor schapenhouders

Vanwege de verschillende meldingen over een wolf in Noordrijn-Westfalen en Gelderland wordt in april een informatiebijeenkomst gehouden voor schapenhouders in Duitsland.