Duitse verkiezingen maken tanken over de grens mogelijk duurder: 2 euro voor liter benzine?

Wie boodschappen doet bij de Aldi in Kranenburg is het al opgevallen: sinds afgelopen week prijken overal weer verkiezingsposters aan lantaarnpalen. Op 26 september wordt een nieuw parlement - de Bondsdag - gekozen. Die verkiezingsuitslag kan ook de portemonnee van Nederlanders raken.



Even tanken over de grens loont nu nog de moeite. Maar de benzine en de diesel in Duitsland stijgen almaar in prijs. Als het aan de Grünen ligt, wordt er nog een schepje bovenop gedaan. En laat die politieke partij volgens de prognoses nu nét de grote winnaar van de verkiezingen lijken te worden.



In de huidige voorspellingen zou de Grünen 18 procent van de stemmen halen. De kans dat de partij vervolgens in de regering komt, schatten opiniepeilers op ruim 80 procent. Een coalitie met CDU/CSU en de FDP (liberalen) wordt als meest voor de hand liggend getipt.