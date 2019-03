Duitser met ruim een ton aan cash bij de grens ‘ging bestelling aanbetalen bij Chinese Lee’

BABBERICH - Een 33-jarige man uit Duitsland die in Babberich werd aangehouden omdat hij met 107.000 euro contant geld Nederland in reed, zegt nu dat hij daarmee in Amsterdam een aanbetaling ging doen bij een Chinese kledingproducent. De man staat wegens de verdenking van witwassen terecht. Hij bracht woensdag een Duitse textielgroothandelaar als getuige mee naar de rechtbank in Arnhem.

Die textielbaas vertelde de rechtbank onder ede dat hij in Parijs 6.000 jassen van 50 euro per stuk had besteld bij kledingproducent Attentif uit Aubervilliers in Frankrijk. Daarvoor moest hij een aanbetaling doen van 107.000 euro aan ene Chinese ‘Lee’ die zich in het Amsterdam Fashion Centre zou bevinden. De verdachte zou dit in juni 2017 voor hem doen.

Opmerkelijk

Op vragen van de officier naar concretere informatie over Lee en de bestelling, werden dingen best opmerkelijk. Van Lee had de textielbaas helaas geen nummer of achternaam. De naam van degene bij wie hij destijds mondeling de 6.000 jassen had besteld wist de getuige ook niet meer, maar hij had wel een telefoonnummer van Attentif. Hoewel hij analfabeet was en niet kon lezen of schrijven, kon de getuige wel Attentif opzoeken in zijn smartphone en zijn meegebrachte jaarrekeningen toelichten waarop omzetten tot anderhalf miljoen stonden.

Toen de 33-jarige verdachte met het geld was opgepakt, kon hij niet zo gauw op de naam komen van de textielbaas voor wie hij het geld zou wegbrengen. Maar het was wel een goede vriend. Vandaar dat de textielbaas ook geen kwitantie van hem gevraagd toen hij hem dus ruim een ton in contanten meegaf.

Uitstel