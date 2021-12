Duitsers waarschuwen: kom niet vanuit Nederland de grens over voor boosterprik

In Limburg zijn Nederlanders de afgelopen dagen de grens overgegaan om zich in de regio Aken te laten boosteren. Detlef Funken, woordvoerder van de stadsregio Aken zegt in Dagblad De Limburger: „Onze intentie is om de mensen die regelmatig de grens overgaan vanwege partnerschap, familiebanden of werk ook hier een vaccinatie te kunnen geven. Dat beschermt de mensen in onze grensregio.”



Maar omdat in Aken niet gecontroleerd wordt waar je woont zouden ook inwoners van onder meer Rotterdam, Haarlem en Eindhoven in Aken een prik gehaald of er een afspraak voor gemaakt hebben. Dat is, voor de goede orde, niét de bedoeling, waarschuwen de Duitsers. Funke: „Het is niet de bedoeling dat wij hier in Aken alle Europeanen vaccineren.”