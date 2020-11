Duitsland sluit horeca, Nederlanders doen snel nog laatste biertje: ‘Je moet profiteren nu het nog kan’

Het bezoek aan de Duitse horeca druist in tegen het Nederlandse advies zoveel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk te reizen. ,,Ik snap wat Rutte zegt”, vertelt Bianca, die net als anderen die we spreken geen achternaam in de krant wil.



,,Maar dit is van oudsher een grensgebied waar mensen over en weer deel van uitmaken. We wonen in Nijmegen-Noord en komen hier al jaren. We zijn grensgangers.” Haar man bekent: ,,Eigenlijk is het tegen mijn principes, ik wil me aan de coronaregels houden. Maar dit voelt niet als buitenland.” Een ander: ,,Ik zit de hele dag binnen. Blij dat ik er even uit kan.”