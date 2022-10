Duizend man betrokken bij invallen tegen drugshandel: lab ontdekt en auto's in beslag genomen

Met videoDe politie is maandagochtend op tientallen locaties bezig met een groot onderzoek, vooral in Brabant. Het is gericht tegen de productie en handel in synthetische drugs. In totaal zijn duizend agenten, opsporingsambtenaren en Defensie-specialisten ingezet. Zwaartepunt is een woonwagenkamp in Eindhoven. Meerdere mensen zijn opgepakt.

Hoeveel mensen precies vastzitten wil de politie niet zeggen. Wel is duidelijk dat er vandaag onder meer een drugslab in aanbouw en spullen voor een hennepkwekerij zijn ontdekt. Het gaat volgens de politie om een actie tegen ‘grootschalige’ productie en handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel geld.

Volgens een politiewoordvoerder is de belangrijkste inval gedaan op een woonwagenkamp aan het eind van de Heezerweg in Eindhoven. Het kamp ligt in een bosachtig gebied, waar op wandelaars na weinig mensen komen. Een groot bosgebied rondom de Heezerweg is door de politie afgesloten. Het kamp is ontruimd, waarvoor bewoners hun woonwagens moeten verlaten. Met fietsen, koffers en knuffels liepen ze met hun kinderen het terrein af. Verder mag niemand het kamp of de omgeving in of uit.

Daarnaast wordt op twee andere woonwagenkampen onderzoek gedaan. Op de Brestlaan worden twee woonwagens doorzocht. Agenten maakten op het kamp foto’s van een vuurwapen, dat mogelijk in één van de wagens is gevonden. Eén woonwagen op het kamp aan de Castiliëlaan wordt grondig doorzocht: zelfs de brievenbus aan de voorkant van het het erf werd voor onderzoek tijdelijk meegenomen.

Op de Castiliëlaan werd ook een brievenbus bekeken door de politie.

In Best is de politie ook voor een onderzoek aanwezig bij een autobedrijf dat tweedehands voertuigen inkoopt en verkoopt. Agenten kijken bij het bedrijf onder de motorkappen van meerdere auto’s. Meerdere luxe en klassieke auto's en motoren zijn in beslag genomen.

In Oeffelt, in het noordoosten van Brabant, is een drugslab in aanbouw gevonden, dat gaat worden ontruimd. ,,Kennelijk heeft het onderzoek te maken met een afgeschermd deel van de loods dat ik sinds een maand verhuur", zegt de verbouwereerde eigenaar tegen de Gelderlander. Verder ontdekte de politie in de Eindhovense wijk Woensel in een kelderbox spullen voor een hennepkwekerij. In dezelfde wijk is de politie bij een woning binnengevallen. Een ander huis in de wijk Tongelre is ook doorzocht.

Onderzoek in het hele land

De politie begon de actie rond 05.00 uur. Om hoeveel locaties het precies gaat is onbekend. Aanvankelijk werd gecommuniceerd dat het om veertig plekken gaat, maar de politie houdt het inmiddels op ‘tientallen'. De meeste acties vinden plaats in Brabant, maar een aantal van de onderzoekslocaties ligt buiten deze provincie. Wat het drugsonderzoek precies inhoudt en waarom de acties zijn gestart is nog niet bekendgemaakt.

Op de Brestlaan werden twee woonwagens doorzocht.

Ook bij de politieactie op het woonwagenkamp aan de Brestlaan in Eindhoven werd veel politie ingezet.

Bij de politieacties in en rondom Eindhoven zijn er veel agenten op de been. Ook worden honden ingezet.

De politie is op in ieder geval drie locaties in Eindhoven bezig met een drugsonderzoek. Het gaat woonwagenkampen aan de Heezerweg, Castiliëlaan en Brestlaan.

Een groot bosgebied rondom de Heezerweg in Eindhoven is ook afgesloten.

