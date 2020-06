Duizenden bij tweede protest tegen racisme in Amsterdam: ‘Weg met Zwarte Piet!’

Wijkagent Erwin uitgeschol­den na grappig bedoeld coronafilm­pje: 'Dat was dus mijn vi­ral-momentje’

15:40 Van nul woninginbraken en rust in de wijken tot uitgemaakt worden voor 'corona-Gestapo' in een social mediastorm. Al maanden wisselen extreme rust en hectiek elkaar af in het politiewerk van de Tilburgse wijkagent Erwin van Erve.