Duizenden brieven van bewoners zijn weggegooid; PostNL biedt excuses aan

Het was de afgelopen maanden al duidelijk dat er iets mis was gegaan met de bezorging van de poststukken in onder meer de Haagse wijken Benoordenhout en Duttendel. Niet duidelijk was echter hoe groot het probleem was en hoeveel mensen hun brieven niet hadden ontvangen. PostNL heeft hier de afgelopen weken uitgebreid onderzoek naar gedaan.