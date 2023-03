Duizenden chauffeurs gaan tijdens verkiezingen toch staken, minister doet oproep

UpdateDe duizenden chauffeurs in het streekvervoer gaan woensdag op verkiezingsdag toch staken, tegen de uitdrukkelijke wens van hun eigen vakbondsleiders in. Pas daarna worden de acties ruim een week opgeschort. Twee door het kabinet benoemde verkenners gaan tijdens deze adempauze aan de slag om het slepende conflict tussen bonden en werkgevers vlot te trekken.

Dat bleek dinsdagmiddag tijdens een grote manifestatie in Utrecht, waar honderden stakende chauffeurs aanwezig waren. Ondertussen roept minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken de bonden op om te zorgen dat de staking woensdag de stembusgang niet in de weg zit. Ze noemt het ‘echt vervelend en teleurstellend’ dat de acties op verkiezingsdag doorgaan.

Opmerkelijk

Het was een opmerkelijk staaltje live vakbondsdemocratie dinsdagmiddag op het Jaarbeursplein. Vakbonden hadden daar de landelijke actiedag ‘Red het OV’ georganiseerd. Toen de onderhandelaars van FNV Streekvervoer en CNV Vakmensen rond half drie aankondigden dat de stakingen per woensdagochtend 15 maart opgeschort zouden worden, klonk er luid boegeroep.

De honderden aanwezigen chauffeurs - ze eisen tien procent loon erbij en een beduidend lagere werkdruk - begonnen massaal ‘actie, actie!’ en 'staken!’ te scanderen. FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaag en zijn CNV-collega Hanane Chikhi kregen ondertussen boegeroep naar zich toe geslingerd.

Een kaderlid van FNV probeerde de boel te sussen. Hij vertelde dat er weer schot in de zaak zit en dat maandagavond aan kabinet en werkgevers is beloofd om de acties per woensdag te stoppen. ,,Dit boegeroep is niet fair naar jullie onderhandelaars toe. Zij zijn afgelopen weken 24 uur per etmaal voor jullie in touw geweest.”

Tumultueus

Dat was echter aan dovemansoren gericht. Van der Gaag en Chikhi besloten daarop de eigen achterban hun zin te geven. ,,OK, jullie kunnen woensdag gewoon gaan staken”, sprak Van der Gaag. ,,Maar laten we afspreken dat we daarna de acties stopzetten tot en met 24 maart. Zo kunnen de verkenners hun werk doen en kijken of er een opening is.” Dat accepteerden de demonstranten.

Tekst gaat verder na beeld

Volledig scherm Buschauffeur Marjo Damoisseaux is vanuit Sittard naar Utrecht gekomen © AD/David Bremmer

Het was een tumultueus einde van een succesvolle actiedag. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) reageerde meteen vol onbegrip. ,,Dit is niet uit te leggen”, zegt voorzitter Fred Kagie over het toch staken woensdag 15 maart. ,,Dit heeft grote impact op mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, die morgen willen stemmen en dat nu niet zelfstandig kunnen.”

Quote Het is niet uit te leggen dat de bonden woensdag 15 maart toch gaan staken tijdens de verkiezin­gen Fred Kagie, voorzitter werkgeversvereniging VWOV

De ergernis ten spijt lijkt er toch weer een opening te zijn in het eind februari vastgelopen conflict. Met name de bemoeienis van staatssecretaris Vivianne Heijnen lijkt van niet te onderschatten belang: Gisteravond meldde de CDA-bewindsvrouw dat voormalig FNV-baas Han Busker en werkgeversvoorman Harry van de Kraats komende tijd als ‘procesbegeleider’ gaan fungeren. Bedoeling is dat ze de onderhandelingen vlot gaan trekken. In ruil zouden de bonden voorlopig stoppen met actievoeren.

Betrokkenheid

Om de druk verder op te voeren was Heijnen vanmiddag persoonlijk naar het Jaarbeursplein getogen om de stakers toe te spreken. Ook knoopte ze met diverse chauffeurs een gesprek aan. ,,Jullie vormen de ruggengraat van het OV”, zei ze tegen de stakende chauffeurs. Het leverde haar een bescheiden applausje op.

Vakbonden FNV Streekvervoer en CNV Vakmensen zijn in hun nopjes met de kabinetsbemoeienis. Vorig jaar kwam er na Heijnens interventie ook schot in het conflict bij NS. Nu is de situatie in het streekvervoer anders: het kabinet is geen aandeelhouder zoals bij NS en sowieso zijn er diverse vervoerders. ,,Toch is deze betrokkenheid ontzettend belangrijk”, stelt FNV-bestuurder Van der Gaag. ,,Het is een duidelijk signaal naar de werkgevers toe dat ze moeten bewegen. Wij hopen dat de verkenners snel aan de slag kunnen.”

Van der Gaag zegt het niet erg te vinden dat de leden woensdag toch gaan staken. ,,Dit zie je vaker op dit soort bijeenkomsten.” Ook CNV-collega Hanane Chikhi nam haar verlies ruiterlijk. ,,De leden beslissen nu eenmaal, het is niet aan ons hoe zij actievoeren. Wij gaan dat niet overrulen.”

Tekst gaat verder na beeld

Volledig scherm Volgens buschauffeur Nick van Erven verdient hij helemaal geen 4.000 euro per maand, zoals werkgevers voorman Fred Kagie stelt © AD/David Bremmer

Staatssecretaris Heijnen hoopt ondertussen dat er snel een oplossing komt. ,,De impact van de stakingen op de reiziger is groot. Vandaar dat ik eerder de oproep deed om weer aan tafel te gaan en de stakingen op te schorten. Om dezelfde reden heb ik nu ook Han Busker en Harry van de Kraats bereid gevonden te bemiddelen.” Inhoudelijk wil ze er verder niet op in gaan. ,,Mij past bescheidenheid, het is nu aan werkgevers en werknemers.”

Actiebereidheid

Het voorzichtige optimisme maakte dat de honderden stakende chauffeurs op het Jaarbeursplein in opperbeste stemming verkeren. De Hollandse hits van Mart Hoogkamer en Gerard Joling die tussen het officiële programma door gedraaid werden verhoogden dat gevoel alleen maar, net als het maartse middagzonnetje.

De actiebereidheid blijft ondertussen groot, zo blijkt uit een rondgang onder de actievoerders. ,,De werkdruk is veel te groot”, zegt Marjo Damoisseaux, sinds zeven jaar buschauffeur voor Arriva in Sittard. ,,Ik doe mijn werk met veel plezier, maar heb op een werkdag slechts twee keer een kwartiertje pauze. Dat is erg weinig om een boterhammetje te eten, naar het toilet te gaan, een koffie te drinken of eventueel een sigaretje te roken.”

Quote Twee keer een kwartier pauze tijdens een werkdag is veel te weinig voor een boterham, koffie en toiletbe­zoek Marjo Damoisseaux, buschauffeur in Sittard

Eindhovense chauffeur Nick van Erven denkt er vrijwel hetzelfde over. ,,Het belangrijkste is een lagere werkdruk. Het ziekteverzuim bij ons is hoog. Er altijd diensten open staan, waardoor bepaalde bussen niet kunnen rijden.”

Maar meer loon erbij is ook belangrijk, met de huidige inflatie. Op het bord dat hij meebrengt staat ‘4000 euro per maand????” Het bord is een referentie aan een recente uitspraak van VWOV-werkgeversvoorman Fred Kagie. Die stelde dat chauffeurs, inclusief alle toeslagen en vakantiegeld, 4.000 euro verdienen. ,,Was het maar zo'n feest”, foetert de Brabantse chauffeur. ,,Ik krijg netto 2400 euro per maand. Passagiers vragen nu echter wel waarom we staken als we zoveel verdienen.”

Tekst gaat verder na foto

Volledig scherm Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt een witboek en petitie in ontvangst tijdens een landelijke manifestatie van buschauffeurs op het Utrechtse Jaarbeursplein. Links FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaagn helemaal op de voorgrond CNV-bestuurder Hanane Chikhi. © ANP

Toekomst

Eind volgende week blijkt of de stakingen in het streekvervoer definitief van de baan zijn. Dan rapporteren verkenners Busker en Van de Kraats hun bevindingen aan staatssecretaris Heijnen. Mochten die onvoldoende succes hebben dan zijn er in de week van 27 maart weer nieuwe acties. FNV en CNV hebben eerder sowieso tot 7 april diverse stakingsdagen aangekondigd.

Op het oog lijken de verschillen tussen werknemers en werkgevers overbrugbaar, in ieder geval qua loon. De looneis van de vakbonden is dit jaar 10 procent loon erbij en nog eens 4 procent in 2023. Het laatste bod van de VWOV is 8 procent meer salaris in 2023 en 3 procent volgend jaar.

Afspraken maken op gebied van werkdruk lijkt lastiger. Zeker nu het streekvervoer ook kampt met personeelstekorten. In veel provincies is al flink geschrapt in de dienstregeling en rijden er 10 procent minder bussen. Om verdere verschraling te voorkomen lijkt er sowieso geld bij te moeten in het streekvervoer. Vraag is of provincies daartoe bereid zijn en of het kabinet provincies zo nodig meer budget beschikbaar wil stellen.

