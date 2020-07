Duizenden euro’s schade nadat Marielle vuilniszak op haar autodak krijgt

„Als die zak op mijn voorruit was beland, had ik, of mijn vriend, wel dood kunnen zijn.” Beduusd staan Rotmann (46) en haar vriend, die ze dinsdagochtend in alle vroegte van het NS-station in Enschede heeft gehaald, naast haar blauwe Toyota Yaris. Er zit een enorme deuk in het dak.