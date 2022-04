Duizenden fans reizen af naar grootse Harry Potter Experience in Nijmegen

Na verlies van Irma's man blijkt nu ook zoon Quinten terminaal

,,Sommigen krijgen niets, bij ons komt alles in drievoud”, concludeert Irma Schuurman uit Zeeland. Bijna twee jaar nadat bij de Zeeman in Vlissingen een collectepot werd gestolen voor haar doodzieke zoon, overleed in december vader Martin en is Quinten (14) door artsen opgegeven.

15 april