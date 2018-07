Duizenden fraudetelefoontjes uit Madagaskar

Duizenden mensen zochten naar deze nummers op website wieheeftgebeld.nl waar honderden mensen melden dat ze zijn gebeld door nummers uit Madagaskar.

Het betreft zogenaamde Wangiri-fraude. Wangiri betekent in het Japans één rinkel. De telefoon gaat hooguit twee keer over, te kort om op te nemen. De beller hoopt dat ie teruggebeld wordt. Wie dat doet maakt ongemerkt verbinding met een duur 0900-nummer. De truc bestaat eruit om je dan zo lang mogelijk aan de lijn te houden. Soms lijkt het of de telefoon nog over gaat terwijl er al verbinding is. Soms blijft het stil waardoor het lijkt of er geen contact is. Soms wordt er in gebrekkig Engels gevraagd om even aan de lijn te blijven. Het maakt de fraudeur niet uit, iedere seconde is kassa.

Boeven

Wangiri is al jaren een probleem. In 2016 was er een hausse aan Wangiri-telefoontjes, met honderdduizenden telefoontjes naar Nederlandse nummers per dag. Wangiri gaat in golven door Nederland, zoals vandaag. Daarna is het weer even relatief rustig.

Fraudehelpdesk.nl en telecomproviders waarschuwen voor deze vorm van oplichting. Hoe de boeven in Madagaskar aan de Nederlandse nummers komen is niet bekend. Mogelijk worden willekeurige nummers gebeld. Een andere optie is dat nummers uit gestolen persoonsgegevens afkomstig zijn.

Wie erin tuint en lang aan de lijn blijft kan een pittige telefoonrekening verwachten. Gemiddeld is de schade volgens Fraudehelpdesk 150 euro, maar er zijn ook gevallen bekend van het tienvoudige.

Telecomproviders kunnen weinig uitrichten tegen de oplichting. Blokkeren van het fraudenummer helpt maar even, want de fraudeurs stappen even vlot over op een ander nummer.