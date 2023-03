'Duizenden havenarbeiders gescreend op drugscriminaliteit’

Het gaat om een groep havenwerknemers in functies die interessant zijn voor drugssmokkelaars. Voor werknemers op cruciale posten, zoals planners bij terminals, wordt overwogen om een nog zwaardere AIVD-screening in te zetten om de corruptie tegen te gaan, aldus de krant.

De Rotterdamse haven speelt een belangrijke rol in de wereldwijde cocaïnehandel. Criminelen maken gebruik van corrupte medewerkers en vrachtwagenchauffeurs om het haventerrein op te komen of containers te verplaatsen. Zogenoemde uithalers, veelal jonge mannen, gaan vervolgens het terrein op om cocaïne uit de containers te halen. Alleen al in de eerste maand van dit jaar zijn vijftig van deze uithalers op en rond het haventerrein opgepakt. De jongste was 14 jaar oud.