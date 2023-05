Duizenden kinderen raakten moeder kwijt: ‘Sommigen hebben vreselijke jeugd gehad’

Eigenlijk doet álles pijn bij Danielle: ‘Maar ze is gewoon een heel opgewekte, eigenwijze kleuter’

Ze draagt vrolijk gekleurde kleding want dan valt het bloed niet zo op. Danielle (5) heeft de ‘ergste aandoening waar je nog nooit van hebt gehoord’. Een huid die zo kwetsbaar is als de vleugels van een vlinder. Ze kan niet goed praten, ademen, eten. En eigenlijk doet álles pijn. ,,Maar ze is gewoon een heel opgewekte, eigenwijze kleuter.”