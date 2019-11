Duizenden leerkrachten spreken al ‘veto’ uit over onderwijsdeal van 460 miljoen euro

Uit een poll op de Facebookpagina van lerarengroep PO in Actie blijkt hoe massaal het protest van leerkrachten is tegen de gesloten deal tussen het ministerie van Onderwijs, de onderwijsbonden en schoolbesturen. In enkele uren tijd hebben al meer dan zevenduizend leraren ‘hun veto’ over het akkoord uitgesproken.

PO in Actie besloot basisschoolleraren eerst om hun mening te vragen voordat ze met een standpunt komen over de overeengekomen deal die gisteravond naar buiten kwam. De onderwijsbonden en schoolbesturen van basis- en middelbare scholen gingen akkoord met een bedrag van 460 miljoen euro extra voor het onderwijs. De leraren zijn woest, omdat het vooral gaat om eenmalig geld en geen structurele oplossing is voor het lerarentekort. Bovenal: de bonden trokken de staking die voor woensdag stond gepland in zonder de leden te raadplegen.

Vooral de Algemene Onderwijsbond (AOb) krijgt er van langs. Een stroom leraren heeft uit woede het lidmaatschap opgezegd. Er zijn zelfs al momenten waarop de website van de bond overbelast is.

PO in Actie is geen vakbond meer, maar heeft nog steeds een Facebookgroep waarin ruim 40.000 leraren zijn vertegenwoordigd. In die groep klinkt een luide roep om de krachten van al die leraren weer te bundelen en gezamenlijk alsnog een vuist te maken tegen de gevestigde orde. Twee jaar geleden lukte het de leerkrachten om dik 65.000 boze collega's naar het Haagse Zuiderpark te krijgen voor een protest. Uiteindelijk kwam er voor basisscholen meer dan 700 miljoen euro extra.

Meer geld

De leraren willen echter eenzelfde salaris als hun collega's op middelbare scholen. Daarvoor is meer geld nodig. De onderwijsbonden en schoolbesturen stelden eerder nog dat een noodpakket van 423,5 miljoen structureel nodig is om het lerarentekort te lijf te gaan. Ondanks dat ze dat bedrag niet hebben binnengesleept, hebben ze wél de stekker uit de staking getrokken.

PO in Actie beraadt zich op een reactie, maar wil niet in dezelfde valkuil trappen als de onderwijsbonden. Daarom hebben ze de poll geopend om een beeld te krijgen van hoe leerkrachten over de deal denken. Pas bij tienduizend reacties komen ze met een standpunt. De leerkrachten reageren massaal. In slechts enkele uren tijd vulden al duizenden mensen de poll in. Om stipt 15.00 uur stond de teller op 7443 leerkrachten tegen het akkoord en 65 voor.