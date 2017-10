Duizenden mensen brengen Eberhard van der Laan laatste groet

Een van de eersten in de rij was Jules Oosterwegel. ,,Ik ben hier om persoonlijk afscheid te nemen van Eberhard en als morele steun voor zijn familie. Het is nu echt definitief.''



Ook acteur Jeroen Krabbé kwam een laatste groet brengen. ,,Ik ben uitgenodigd voor morgen, de begrafenis, maar ik moet naar het buitenland. Ik vind het zo verschrikkelijk dat-ie weg is en wilde nog een keer langsgaan.''



Krabbé roemt de burgemeester om zijn rol in de discussie over Zwarte Piet. ,,We waren op zijn kamer, zowel de tegenstanders als de voorstanders en hij deed dat zo fantastisch. Het was echt hard tegen hard en op een gegeven moment stond hij op en zei: ik kom over een halfuur terug en dan is het geregeld. En dat was het vervolgens ook.''



De acteur denkt dat zijn opvolger het nog heel moeilijk krijgt. ,,Het lijkt me een onmogelijke taak hem op te volgen.''