Duizenden studenten naar Museumplein voor meer compensatie leenstelsel

Het nieuwe kabinet trekt geld uit voor de studenten, maar in de ogen van de demonstranten wel veel te weinig. De betogers roepen zinnen als ‘Wat willen wij? schuldenvrij!’ en ‘Pechgeneratie, we eisen compensatie.’



De meeste betogers zijn jongeren, al zijn er ook ouderen naar het Museumplein gekomen uit solidariteit met de studenten, zoals Anita Hajee (62) en Ruud Jonker (65). ,,We zijn hier voor de pechgeneratie. Daar staat er een,” zegt ze, terwijl ze naar haar zoon en diens vriend wijst. “En daar moeten we voor opkomen. Om ervoor te zorgen dat ze hun leven niet al met schulden beginnen.”

Een 25-jarige vrouw uit Leiden zegt dat ze naar Amsterdam is gekomen omdat haar generatie voor de overheid ‘het proefkonijn van het leenstelsel’ is geweest. ,,Het leenstelsel werkt niet, dat is duidelijk.”

Het leenstelsel werd van kracht in 2015. Voor die tijd kregen studenten een basisbeurs; maandelijks een paar honderd euro die in de meeste gevallen niet hoefde te worden terugbetaald. Die basisbeurs komt vanaf 2023 terug. De studenten van de leengeneratie worden volgens de plannen van het kabinet gecompenseerd met een totaalbedrag van 1 miljard euro.

Te laag

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United hebben berekend dat die 1 miljard euro neerkomt op een vergoeding van 1000 tot 2000 euro per persoon. ,,Dat bedrag is wat ons betreft te laag,” legde LSVb-voorzitter Ama Boahene eerder uit in Het Parool. ,,Met dat bedrag kun je nog niet eens twee jaar collegegeld betalen. En dat terwijl studenten soms tienduizenden euro’s schuld hebben.”

Volgens de LSVb-voorzitter is er nu een relatief kleine groep studenten die door ‘Haags handelen’ een valse start maakt. ,,Sommige studenten zijn thuis blijven wonen, zijn niet op uitwisseling gegaan of deden geen bestuursjaar uit angst voor een hoge schuld. Terwijl deze dingen bij je ontwikkeling horen.’’

De opkomst zaterdag vindt Boahene ‘geweldig’. ,,Ik hoorde net dat er meer dan 8000 mensen zijn. We staan hier omdat we een eerlijke compensatie willen. Ik heb ook een studieschuld, zo rond de 15.000 euro. Daar maak ik me wel erg zorgen om.”

‘De schulden in gejaagd’

Meerdere sprekers zijn zaterdag aanwezig. Onder anderen Alex Tess Rutten, oud-voorzitter van studentenvakbond LSVb. ‘Pechgeneratie is een verkeerde term. Want we zijn de schulden in gejaagd!,’ roept ze tegen het publiek.

Mert Kumru is ook spreker en student master Internationaal Publiekrecht. ,,Ik sta hier vandaag voor alle studenten. Je kan niet een toekomst opbouwen met schulden. Ik heb zelf 37.000 euro studieschuld. Facking veel. Hoe ga ik dit in godsnaam terugbetalen?”

Nadat de studenten zich verzamelden op het Museumplein, loopt de stoet verder door de binnenstad. De verwachting is dat de demonstratie eindigt rond 17.00 uur op het Museumplein.

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, erkende gisteren de zorgen van studenten: