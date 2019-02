Dumpen deed je zó in 1840: 'Marie, ik zie van je af’

‘WILLEM! Kom in godsnaam terug of geef adres. Je wanhopige M.’ Het is moeilijk om je bij deze advertentie uit het Algemeen Handelsblad van 1905 niets voor te stellen. Want was Willem de man van de wanhopige M.? Of was hij misschien haar minnaar? En waarom is Willem met de noorderzon vertrokken? We zullen het nooit weten. ,,En dat hoeft ook niet”, vertelt Mark Traa (50), die de advertentie over Willem tijdens een van zijn speurtochten vond, en hem opnam in zijn online verzameling op het instagramaccount Liefde van Toen.