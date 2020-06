Dumpert-video met levensgevaarlijke capriolen kost man rijbewijs

Een 29-jarige Eindhovenaar is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat beelden van meerdere verkeersovertredingen die hij beging online viral gingen. De man reed onder meer veel te hard over de vluchtstrook bij Breda. Op de A58 scheurde hij tussen twee auto's door die op naast elkaar gelegen rijstroken reden.

De video, opgenomen op 6 mei en goed voor 387.000 kijkers, werd vorige maand geplaatst op Dumpert. Te zien is hoe de inwoner van Eindhoven over de vluchtstrook raast, rechts inhaalt en invoegt tussen de twee auto's door bij knooppunt Sint Annabosch bij Breda. Laatstgenoemde verkeersovertreding wordt tripleren genoemd. Zijn kenteken is in het filmpje leesbaar.

Dat zag ook de politie. ,,Het risico op een ongeval was zowel bij het inhalen over de vluchtstrook als bij het tripleren groot. In de auto die via de vluchtstrook werd ingehaald, zat een dashcam. De bestuurder hiervan heeft de beelden op www.dumpert.nl gezet.”

Meer dan 60 per uur te hard

Al vlug volgden verontwaardigde reacties. Dat ontging ook de landelijke politie niet. Die startte na overleg met de Officier van Justitie een onderzoek. ,,De Forensische Opsporing van de eenheid Zeeland-West-Brabant heeft daarbij de snelheidsberekening uitgevoerd op basis van de videobeelden. Zij kwamen uit op een vermoedelijke snelheid van 164 km/u, waar 100 km/u de toegestane maximale snelheid is.”

Omdat ‘het opzettelijk roekeloos rijden waarbij anderen risico lopen op zwaar lichamelijk letsel of de dood’ een misdrijf is, werd uitgezocht wie er achter het stuur zat. Deze Eindhovenaar werd opgespoord en verhoord. Begin juni leverde hij zijn rijbewijs in.

