Duo geeft doodgereden katten waardig einde

Een kaak die in vijf stukken ligt, of een schedel die op drie plaatsen gebroken is. De meeste katten zien er na een aanrijding niet fraai uit. Lisa Steenbeek en Stephan de Witte herstellen kattenlijkjes, zodat de beesten weer toonbaar zijn.

Het stel is als vrijwilliger actief bij de Dierenambulance Alphen aan den Rijn. Geregeld krijgen zij meldingen dat er dode katten zijn gevonden. De beestjes worden door de vrijwilligers opgehaald, die de eigenaar vervolgens proberen op te sporen. De katten verdwijnen in de tussentijd in de vriezer.

,,Ik ben er uit onvrede mee begonnen", zegt Lisa. ,,We draaiden eens een late dienst en hadden niets omhanden. Ik keek in de vriezer en zag een kat die helemaal niet goed was schoongemaakt. Daar hadden de collega's tijdens een drukke dienst geen tijd voor gehad. 's Nachts was het rustiger en konden wij de beestjes alsnog netjes maken."

Opleiding

Stap voor stap ging het stel daar verder in. Ze hebben zichzelf de werkwijze aangeleerd. Lisa: ,,Als er een opleiding voor was, zou ik die graag volgen. De katten die we onder handen namen, waren al niet meer toonbaar; het ergste wat kon gebeuren, was dat ze ook niet toonbaar zouden worden.'' Het begon simpel met het schoonmaken van de katten, door bloed en ontlasting uit de vacht te wassen. Vervolgens besloten ze om de lijken te reconstrueren.

Bij de ene kat was de schedel gebroken, bij een ander een kaak. Het duo zorgt ervoor dat het kopje er weer 'normaal' uitziet. Alsof de kat rustig ingeslapen is en niet overreden.

De laatste kat die het stel onder handen nam was Maira. En dat was een flinke klus. ,,We zijn er wel een uur of vijf, zes mee bezig geweest", rekent Lisa terug. ,,Die tijd is er natuurlijk niet altijd. Het is een waardig werkje. Je moet dat met respect doen en er de tijd voor nemen. We zijn vaak best trots op het eindresultaat." Zeker als ze het daardoor mogelijk maken dat ook kinderen afscheid van het dode dier kunnen nemen.

,,Het blijft voor mensen naar om een dood dier te zien", weet Stephan. ,,Voor de meeste kinderen is het de eerste aanraking met de dood. Die kunnen wij een stuk draaglijker maken, waardoor kinderen kunnen leren afscheid te nemen."

Het baasje van Maira, Charissa Stolk uit Boskoop, is onder de indruk van het werk van Lisa en Stephan. ,,Ze was fink toegetakeld. Toen we de kat ophaalden, was het opeens toch weer onze Maira. Het leek net of ze sliep."