Duo 'hotelpiraten' blijft drie maanden langer vastzitten

Nadat de eigenaar van MarCant, Marc Nolte, medio augustus beelden van de twee deelde, meldden zich tal van slachtoffers uit heel het land waar het echtpaar ook had toegeslagen. 'Henk en Jolanda' stonden bijna twee weken geleden uit eigen beweging op de stoep bij de politie in Assen en werden gearresteerd. Hun voorarrest wordt met negentig dagen verlengd.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er na de arrestatie ongeveer een tiental aangiftes tegen het duo binnengekomen. De politie is nog bezig met het opbouwen van een dossier. Na het voorarrest van in ieder geval nog drie maanden wordt een zitting gepland. De inhoudelijke vorm daarvan is nog niet duidelijk, zo vertelt een woordvoerder van het OM.

Jarenlang bezig

'Henk en Jolanda' - of 'Jan en Jolanda' zoals ze ook worden genoemd - staan al sinds 2004 bekend als de kerkoplichters. Het duo reist door Nederland en troggelt geld af van vooral gelovige slachtoffers. De laatste jaren lijken ze er een sport van te hebben gemaakt om gratis te logeren én te eten in hotels door heel het land.



Behalve in Tubbergen sloegen de twee in 2017 ook toe in Ootmarsum. Ook in het westen van het land lieten de verdachten honderden euro's aan onbetaalde rekeningen achter.