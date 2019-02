Duurzame buurt in Tiel stookt weer volop ‘ouderwets’ gas: ‘De tranen springen je in de ogen’

Het bedrijf Eteck nam in 2015 het gebrekkige net van kleine bronnen voor warmtekoude-opslag over. De onderneming verving vorig jaar diverse warmtepompen om te zorgen dat de bewoners in de winter niet in de kou kwamen te zitten. Een jaar eerder waren er flink veel storingen en zaten bewoners in onverwarmde huizen. Dat mocht geen tweede keer gebeuren.